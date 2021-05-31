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Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчемную шпану" / ИТОГИ НЕДЕЛИ
  • Задержание Протасевича и ситуация в Белоруссии
  • Авиакризис в Белоруссии: чем грозит для России?
  • Сирия: Башар Асад стал президентом страны в четвёртый раз
  • О новой гендерной политике Запада
  • Великобритания: "Россия — угроза номер один"
  • "Российский газ — самый грязный в мире"

Эти темы затронули собеседники, обсуждая итоги прошедшей недели.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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