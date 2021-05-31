Яков Кедми: "Лукашенко погасил никчёмную шпану"

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
Эти темы затронули собеседники, обсуждая итоги прошедшей недели.
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Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00.