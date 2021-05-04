Россия теряет свой форпост в Средней Азии

Независимый политолог Марс Сариев поделился со зрителями "Правда.Ру" подробностями последнего вооруженного конфликта между Киргизией и Туркменией. О роли тех, кто сыграл миротворческую роль и высказал сожаление о том, что Кремль не выказывает заинтересованности играть активную роль в центральноазиатском регионе.
28 апреля в Баткенском районе Киргизской Республики, после того как таджикская сторона установила камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды "Головной", произошла драка между местными жителями, затем перешедшая в перестрелку в селах Арка, Достку и Жаштык.
В селе Максат горели дома киргизов. В ещё одном селе были отмечены поджоги погранзаставы, автозаправки и восьми магазинов. Генеральная прокуратура Киргизии возбудила досудебное производство по ст. 380 УК Киргизии "преступление против мира". В результате погибли десятки людей, число пострадавших — около 154 человек.
Собеседник "Правды.Ру" полагает, что в данной ситуации агрессию совершил режим президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который преследует свои внутриполитические цели.
Для того чтобы подобного рода конфликты не возникали (или случались как можно реже), с точки зрения эксперта, необходимо, чтобы политическая верхушка и СМИ обеих государств не раздували межэтнический конфликт и не нагнетали страсти, обвиняя граждан другой страны.
Свою отрицательную роль играет также отсутствие чёткой границы между Киргизией и Тпджикистаном, а также наличие здесь криминальных структур и наркотрафика.
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