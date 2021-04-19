Директор школы: "Образование — это не услуга, а деятельность"

Директор школы №117, заслуженный учитель России Ирина Бабурина и главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова обсудили реалии среднего образования в России.
В частности, были затронуты следующие темы:
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