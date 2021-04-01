Александр Литвин: ЭКО не учитывает эмоции

Исследователь в области эпигенетики, провизор, психолог Александр Литвин считает, что ЭКО не противоречит законам генетики.
Про ЭКО говорить труднее, поскольку информация о ней (по причинам прежде всего этического свойства) засекречена.
Во время беседы с "Правдой.Ру" наш собеседник вспомнил о некоторых своих предсказаниях, сделанных, в том числе, и о коронавирусной инфекции и связанной с ней пандемией.
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Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".