Автоэксперт: очередной виток репрессий против автолюбителей

Про гаражную амнистию, очередной виток репрессий против автолюбителей и новые правила сдачи экзаменов на права сегодня в видеостудии "Правды.Ру" расскажет почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.
С 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи практического экзамена на водительские права.
С точки зрения сотрудников МВД, изменяется "подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным".
Для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей исключается этап "площадка".
Что касается гаражной амнистии, владельцы смогут получить право собственности на землю и возведенную постройку. При наличии документа можно будет наследовать, дарить, продавать и даже брать в кредит недвижимость.
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