Игорь Коротченко: "Успех Карабаха вскружил голову Украине"

В эфире "Правды.Ру" — Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".
Об этом и многом другом с экспертом беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.