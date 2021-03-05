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Игорь Коротченко: "Успех Карабаха вскружил голову Украине"

Правда ТВ

В эфире "Правды.Ру" — Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Успех Карабаха вскружил голову Украине" // Игорь Коротченко
  • Можно ли уже списывать Пашиняна со счетов?
  • Что происходит в Армении и на Украине?
  • Вредны ли западные санкции для России?

Об этом и многом другом с экспертом беседует главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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