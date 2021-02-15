Диетолог о правильном употреблении напитков для заваривания

Интересная беседа состоялась с доктором медицинских наук, врачом высшей категории, эндокринологом-диетологом Медицинского центра династии Гончаровых Анной Гончаровой в видеостудии "Правды.Ру".
Эксперт рассказала о полезных свойствах зелёного чая, а также других фитонапитков, включая кофе и цикорий.
Анна Гончарова не только отметила хорошо известные свойства такого антиоксиданта, как зелёный чай, но и рассказала о том, как правильно заваривать и употреблять этот напиток. В частности, чай лучше всего пить не слишком горячим и холодным, небольшими порциями, а чашечкой в 25-50 миллилитров. Главные условия употребления этого и других напитков для заваривания:
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.