Диетолог о правильном употреблении напитков для заваривания

Интересная беседа состоялась с доктором медицинских наук, врачом высшей категории, эндокринологом-диетологом Медицинского центра династии Гончаровых Анной Гончаровой в видеостудии "Правды.Ру".

Зеленый чай панацея от рака?

Эксперт рассказала о полезных свойствах зелёного чая, а также других фитонапитков, включая кофе и цикорий.

Анна Гончарова не только отметила хорошо известные свойства такого антиоксиданта, как зелёный чай, но и рассказала о том, как правильно заваривать и употреблять этот напиток. В частности, чай лучше всего пить не слишком горячим и холодным, небольшими порциями, а чашечкой в 25-50 миллилитров. Главные условия употребления этого и других напитков для заваривания:

не пить много,

не хранить долго и в открытых емкостях,

не хранить на свету и т. д.

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