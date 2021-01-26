Люди не выживут, если не изменят отношение к экологии

В гостях у "Правды.Ру" исполнительный директор открытой экологической платформы "Российские зелёные", депутат Красноярского городского Совета депутатов Сергей Шахматов говорит о насущных проблемах в сфере экологии.

Все наши напасти от экологии

Только наивным людям может показаться, что окружающая среда нечто чуждое нам и мы не имеем к ней никакого отношения.

Недавно почти два десятка учёных из Мексики, Австралии и США сделали заявление, что состояние нашей планеты намного хуже, чем предполагают большинство ученых. Исследование базируется на более чем 150 исследованиях, в которых подробно рассматриваются основные проблемы окружающей среды в мире.

"Масштаб угроз биосфере и всем формам жизни, включая человечество, на самом деле настолько велик, что это трудно понять даже хорошо информированным экспертам", — сказано в меморандуме, который опубликован в Frontiers in Conservation Science.

В документе утверждается, что промедление между разрушением природного мира и последствиями этих действий означает, что люди не осознают масштаб проблемы:

"Большинство людей не может осознать масштабы такой потери, несмотря на постоянное разрушение ткани человеческой цивилизации".

Сергей Шахматов рассказал о взаимодействии с коллегами на международном уровне, о некоторой недооценке выводов, сделанных учеными РАН. Что стоит за дискуссиями экологов о будущем потеплении или похолодании климата. О важности сбора раздельного мусора.

Собеседник "Правды.Ру" отметил, что антропогенный фактор угрозы всему живому на Земле вполне сопоставим с фактором природным и людям для выживания необходимо изменить своё отношение к окружающей среде.

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