Обновления в Game Pass на август 2024: Atlas Fallen, Mafia Definitive Edition и другие новинки

Недавно появилась информация о составе Game Pass на август 2024 года, которую опубликовала компания extas1s. В этом месяце подписчики смогут насладиться несколькими захватывающими новинками, а также долгожданными обновлениями.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Одной из главных новинок станет экшн-ролевая игра Atlas Fallen от Deck13, которая поступит в Game Pass 13 августа. Эта игра будет выпущена сразу после выхода обновления Reign of Sand, которое обещает значительные улучшения, включая новую озвучку, новые локации, врагов, а также режим "Игра плюс".

Кроме того, на сервис подписки добавится трилогия Crash N.Sane от Activision Blizzard, которая будет доступна с 8 августа. Эта коллекция принесет в Game Pass обновленный вариант популярной платформенной франшизы.

Еще одним ожидаемым релизом является Mafia Definitive Edition, ремейк классического открытого мира, который появится в Game Pass 13 августа. Это дополнение подтвердило предыдущие слухи и теперь стало официальным.

На начало месяца также запланирован запуск инди-приключенческой игры The wave begins от SOPA - Tale of the Stolen Potato, которая стартует 6 августа. На следующий день подписчики смогут опробовать Creatures of Ava — игру о сохранении экосистемы на чужой планете.

15 августа в Game Pass добавится Wargroove 2, тактическая пошаговая игра от Chucklefish, а 27 августа дебютирует Core Keeper, приключенческий майнинг-песочница, выпущенная в раннем доступе в марте 2022 года.

По слухам, в ближайшее время могут также появиться Spyro Reignited Trilogy и Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, а Grand Theft Auto V может быть добавлен в Game Pass для ПК. Самым крупным обновлением станет запуск Call of Duty: Modern Warfare III.