Не крась, если не хочешь проблем: правда о лакокрасочном слое

Каждая царапина на кузове — как заноза в сердце автовладельца. Хочется сразу бежать на СТО и всё перекрасить. Но директор "Рольф Автогарант" Алексей Крюков предупреждает: не стоит торопиться с кисточкой и краскопультом — это может выйти дороже и хуже, чем кажется.
Даже перекрас одного небольшого элемента, например, крыла, — это сложный и дорогостоящий процесс:
полная разборка
удаление старого покрытия до металла
нанесение нескольких слоёв
сушка в камере, полировка и сборка
Цена? От 10 до 30 тысяч рублей. А результат? Даже у профи не всегда получится попасть в цвет, особенно если машина уже повидала солнце и краска начала выгорать.
Каждое вмешательство в заводское покрытие — это минус к стойкости кузова. Новая краска может быть не такой прочной, больше подвержена сколам и отслоению. А толщиномер легко выдаст перекрашенную деталь — что уже вопрос при продаже: "Была авария?"
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Есть гораздо более разумные варианты:
Полировка — если поврежден только лак
Карандаш или кисточка под цвет — для сколов
Микрополировка и локальный ремонт — точечное устранение без глобального вмешательства
Защитные покрытия — воск, керамика или кварц помогут скрыть мелкие дефекты и укрепить лак
А ещё - регулярная мойка и бережный уход. Это дешевле, быстрее и безопаснее, чем заливать всё заново.
Лакокрасочное покрытие — плёнка лакокрасочного материала (грунтовки, краски, эмали, лака и т. п., или их комбинаций), сформировавшаяся на обрабатываемой поверхности в результате нанесения тонким слоем (или несколькими) и высыхания/полимеризации.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.