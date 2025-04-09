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Не крась, если не хочешь проблем: правда о лакокрасочном слое

1:41
Авто

Каждая царапина на кузове — как заноза в сердце автовладельца. Хочется сразу бежать на СТО и всё перекрасить. Но директор "Рольф Автогарант" Алексей Крюков предупреждает: не стоит торопиться с кисточкой и краскопультом — это может выйти дороже и хуже, чем кажется.

покраска автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
покраска автомобиля

Почему перекраска — не всегда лучшее решение

Даже перекрас одного небольшого элемента, например, крыла, — это сложный и дорогостоящий процесс:

  • полная разборка

  • удаление старого покрытия до металла

  • нанесение нескольких слоёв

  • сушка в камере, полировка и сборка

Цена? От 10 до 30 тысяч рублей. А результат? Даже у профи не всегда получится попасть в цвет, особенно если машина уже повидала солнце и краска начала выгорать.

Зачем портить то, что ещё работает

Каждое вмешательство в заводское покрытие — это минус к стойкости кузова. Новая краска может быть не такой прочной, больше подвержена сколам и отслоению. А толщиномер легко выдаст перекрашенную деталь — что уже вопрос при продаже: "Была авария?"

Что делать с царапинами и сколами

Есть гораздо более разумные варианты:

  • Полировка — если поврежден только лак

  • Карандаш или кисточка под цвет — для сколов

  • Микрополировка и локальный ремонт — точечное устранение без глобального вмешательства

  • Защитные покрытия — воск, керамика или кварц помогут скрыть мелкие дефекты и укрепить лак

А ещё - регулярная мойка и бережный уход. Это дешевле, быстрее и безопаснее, чем заливать всё заново.

Уточнения

Лакокрасочное покрытие — плёнка лакокрасочного материала (грунтовки, краски, эмали, лака и т. п., или их комбинаций), сформировавшаяся на обрабатываемой поверхности в результате нанесения тонким слоем (или несколькими) и высыхания/полимеризации.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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