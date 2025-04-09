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Получать от 100 тысяч — уже не роскошь: вот кто в России может претендовать на такую зарплату

0:52
Общество

Все больше людей в нашей стране стали получать зарплату от 100 тысяч рублей. Куда идти работать ради такой оплаты труда, расскажем в этом материале.

курьер на велосипеде
Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

Аналитики "Зарплаты. ру" сообщили, что именно конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат.

У этих специалистов предложения заработка стали выше рынка — от 100 тысяч рублей.

Больше всего предложений с такой оплатой труда увеличилось за год для:

  • Курьеров (+96%),
  • Водителей (+65%),
  • Машинистов (+59%),
  • Сварщиков (+54%),
  • Упаковщиков (+42%),
  • Разнорабочих (+35%),
  • Менеджеров по продажам (+22%),
  • Врачей (+21%).

При этом многие организации уже достигли предела возможности в увеличении зарплаты.

Уточнения

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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