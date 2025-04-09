Получать от 100 тысяч — уже не роскошь: вот кто в России может претендовать на такую зарплату

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Все больше людей в нашей стране стали получать зарплату от 100 тысяч рублей. Куда идти работать ради такой оплаты труда, расскажем в этом материале.

Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain курьер на велосипеде

Аналитики "Зарплаты. ру" сообщили, что именно конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат.

У этих специалистов предложения заработка стали выше рынка — от 100 тысяч рублей.

Больше всего предложений с такой оплатой труда увеличилось за год для:

Курьеров (+96%),

Водителей (+65%),

Машинистов (+59%),

Сварщиков (+54%),

Упаковщиков (+42%),

Разнорабочих (+35%),

Менеджеров по продажам (+22%),

Врачей (+21%).

При этом многие организации уже достигли предела возможности в увеличении зарплаты.

Уточнения

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.