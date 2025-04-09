Получать от 100 тысяч — уже не роскошь: вот кто в России может претендовать на такую зарплату

Все больше людей в нашей стране стали получать зарплату от 100 тысяч рублей. Куда идти работать ради такой оплаты труда, расскажем в этом материале.
Аналитики "Зарплаты. ру" сообщили, что именно конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат.
У этих специалистов предложения заработка стали выше рынка — от 100 тысяч рублей.
Больше всего предложений с такой оплатой труда увеличилось за год для:
При этом многие организации уже достигли предела возможности в увеличении зарплаты.
Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
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