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Секрет счастливой жизни после 55: как супруги нашли свободу в кругосветном путешествии

1:22
Туризм

Супруги Ланетт и Йохан Канен жили на Гавайях, но в какой-то момент, когда им обоим уже было по 55 лет, они решили всё поменять и продолжить свою жизнь в кругосветном путешествии.

Море
Фото: unsplash.com by David Cohen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Море

Супруги объяснили, что таким образом можно хорошо сэкономить, ведь арендная плата за дом гораздо дороже. Они уже забронировали себе каюту на 15 лет.

"Нам обоим по 55, нам больше ничего не нужно. Мы просто хотим приключений и впечатлений. Так приятно чувствовать себя свободным от каких-либо обязанностей", — заявили супруги.

На лайнере для них предусмотрено всё: начиная от еды и интернета и заканчивая уборками два раза в неделю. Они уже побывали в Испании, Португалии, Южной Америке и 22 других странах.

"Мы любим природу и уникальные вещи. Разнообразие морской жизни совершенно не похоже ни на что в мире. Мы можем посещать места, о которых никогда не слышали, но которые настолько уникальны и классны. Они не входят в ваш список желаний, пока вы там не побываете!" — поделились супруги.

Они добавили, что на лайнере с удовольствием общаются с другими путешественниками, которые очень близки им по духу.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Кругосве́тное путеше́ствие «кругосве́тка», циркумнавига́ция — путешествие, маршрут которого в системе отсчёта, связанной с Землёй, однократно огибает земную ось и завершается в исходной точке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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