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Новый гель сводит похмелье на нет: результаты удивили всех

2:24
Наука

Как вы думаете, можно ли съесть что-то, что нейтрализует алкоголь до того, как он начнёт разрушать организм? Исследователи из Швейцарии уверяют — теперь это возможно.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by mararie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лаборатория

Международная команда учёных, опираясь на разработки Швейцарской высшей технической школы Цюриха, представила уникальный гидрогель, способный значительно снизить воздействие алкоголя и избавить от тяжёлых симптомов похмелья. В лабораторных испытаниях уровень алкоголя в крови у подопытных мышей снижался на 40% всего за полчаса.

Что внутри чудо-геля

В состав нового средства входят молочные белки, соединения железа и наночастицы золота. Именно они ускоряют переработку спирта в уксусную кислоту — безопасное соединение, которое организм легко расщепляет.

Гель создаётся из сывороточных белков, которые в процессе термической обработки превращаются в длинные нити. После взаимодействия с железом образуется гелеобразная структура. Завершающий этап — добавление золота и полисахаридов, усиливающих ферментативные реакции.

Как работает этот гель

Механизм действия прост и эффективен. Благодаря гелеобразной форме средство задерживается в кишечнике дольше, чем обычные препараты. За это время активные вещества успевают расщепить алкоголь до безопасной уксусной кислоты, прежде чем он попадёт в кровь. Обратите внимание: гель эффективен только до всасывания спирта в кровоток.

Эксперименты показали впечатляющие результаты: уже через 30 минут после употребления алкоголя его уровень в крови снижается на 40%, а спустя 5 часов — более чем на 50%. При приёме препарата в течение нескольких дней наблюдалось уменьшение повреждений внутренних органов, в том числе печени, а также стабилизация обмена веществ.

Что будет дальше

Пока средство не поступило в свободную продажу — впереди клинические испытания на людях. Если они подтвердят эффективность и безопасность, гель можно будет принимать до, во время или сразу после употребления алкоголя, чтобы минимизировать вред. Хотя сами исследователи подчёркивают: лучший способ защитить себя — вообще не пить.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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