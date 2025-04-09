Очередь на жильё: как не потерять право и ускорить получение квартиры

Собственная квартира без ипотеки — мечта или реальность? Для некоторых россиян она может стать вполне осуществимой, ведь государство предоставляет жильё определённым категориям граждан. Правда, ожидание может затянуться на годы.
В России существует около 140 категорий граждан, которым положено жильё от государства. Однако у всех есть общее требование — российское гражданство, как у заявителя, так и у членов его семьи.
Основные причины постановки в очередь:
Важно! Даже при отсутствии жилья, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум в регионе, в очередь не поставят. Также учитываются не только квартиры, но и машины, гаражи, другая собственность. При попытке намеренно ухудшить жилищные условия, срок постановки откладывается на 5 лет.
Средняя норма площади, например, в Тюменской области — 15 м² на человека. Средний срок ожидания квартиры — около 20 лет.
Им также доступна очередь на жильё, но при соблюдении одного из условий: слишком маленькая жилплощадь, жизнь в аварийных домах или с посторонними в одной комнате.
Отдельная очередь предусмотрена для военнослужащих и некоторых работников госслужбы. Жильё может предоставляться:
Наиболее доступный вариант — военная ипотека. Уже через три года после регистрации в реестре можно направить накопления на первый взнос, а выплаты по ипотеке государство будет гасить, пока продолжается служба.
Сироты, достигшие 18 лет и не имеющие права собственности на другое жильё, могут рассчитывать на квартиру. Но есть нюансы: если, к примеру, у ребёнка осталась доля в аварийном доме, это может стать основанием для отказа.
Ключевое условие — встать в очередь до 23 лет. Иначе можно упустить право на жильё. Сначала квартира выдаётся на условиях найма, а спустя пять лет — подлежит приватизации.
Ожидание квартиры может растянуться на десятилетия. Поэтому имеет смысл рассмотреть ипотечные программы с господдержкой, если хочется переехать быстрее.
Сирота́ - человек, временно или постоянно лишённый семейного окружения. Причинам сиротства могут послужить смерть одного или обоих родителей, отказ от ребёнка, лишение родительских прав вследствие отсутствия заботы о ребёнке с их стороны.
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