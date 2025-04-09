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Подкачал колёса — и попал на шиномонтаж: как не допустить ошибку

1:42
Авто

Масло проверили, багаж собрали, охлаждающую жидкость долили — кажется, можно ехать. Но именно на этапе подкачки шин многие совершают ошибку, которая может стоить дорого. Как правильно подготовить колёса к дальней поездке, разбиралось издание "За рулем".

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Частая ошибка — "накачать с запасом"

Многие водители качают "на глаз" и слегка превышают норму "для надёжности". Но это как раз и может ухудшить сцепление, ускорить износ, повысить риск прокола или даже привести к разрыву шины на скорости.

Как узнать нужное давление

Ответ прост: в инструкции к автомобилю или на наклейке — чаще всего в проёме водительской двери или рядом с лючком бензобака. Там указано рекомендуемое давление для передних и задних колёс — они могут отличаться!

Проверка — только на холодных шинах

Ошибка номер два — проверять давление после поездки. Нагрев резины и воздуха внутри даёт ложные показания, что может привести к перекачке. Лучше всего делать это до начала движения или через несколько часов после стоянки.

Допустимо ли повышать давление

Если машина сильно загружена — семья, багаж, да ещё и на трассу — да, давление можно слегка увеличить. Это уменьшит прогиб шин и снизит риск перегрева. Но важно не переусердствовать: перекачка вызывает износ по центру протектора, делает ход жёстким и повышает риск повреждений на ямах.

Подкачка шин — не просто рутинная задача, а важный элемент безопасности. Одно неверное движение компрессором — и вся поездка может пойти под откос.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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