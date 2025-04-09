Один стресс на двоих: что объединяет собаку и хозяина сильнее поводка

Оказывается, у псов и их владельцев может быть не только общее расписание прогулок, но и синхронный стресс. Исследователи из Линчёпингского университета выяснили, что собаки пастушьих пород способны испытывать напряжение одновременно со своими людьми. Этот факт подтолкнул их к более широкому исследованию.
Для работы ученые отобрали собак из двух разных групп:
Командные псы, тесно взаимодействующие с человеком — сюда попали охотничьи породы вроде такс и ямтхундов.
Одиночки, генетически ближе к волкам — например, шиба-ину и хаски.
Во время наблюдений специалисты фиксировали уровень кортизола — гормона стресса — у собак и их владельцев. Параллельно участники заполняли опросники о своих питомцах и собственном эмоциональном состоянии.
Результаты оказались весьма показательными. Чем ближе эмоциональная связь между человеком и его псом, тем сильнее совпадали пики их тревожности. При этом роль породы оказалась второстепенной — важнее оказались отношения и привязанность.
Так что, если ваш пёс вдруг начал вести себя беспокойно, возможно, он просто чувствует вас. В прямом смысле.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.