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Один стресс на двоих: что объединяет собаку и хозяина сильнее поводка

1:22
Зоосфера

Оказывается, у псов и их владельцев может быть не только общее расписание прогулок, но и синхронный стресс. Исследователи из Линчёпингского университета выяснили, что собаки пастушьих пород способны испытывать напряжение одновременно со своими людьми. Этот факт подтолкнул их к более широкому исследованию.

Собака в парике
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Собака в парике

Кто вошёл в эксперимент

Для работы ученые отобрали собак из двух разных групп:

  • Командные псы, тесно взаимодействующие с человеком — сюда попали охотничьи породы вроде такс и ямтхундов.

  • Одиночки, генетически ближе к волкам — например, шиба-ину и хаски.

Во время наблюдений специалисты фиксировали уровень кортизола — гормона стресса — у собак и их владельцев. Параллельно участники заполняли опросники о своих питомцах и собственном эмоциональном состоянии.

Важен не тип собаки, а глубина связи

Результаты оказались весьма показательными. Чем ближе эмоциональная связь между человеком и его псом, тем сильнее совпадали пики их тревожности. При этом роль породы оказалась второстепенной — важнее оказались отношения и привязанность.

Так что, если ваш пёс вдруг начал вести себя беспокойно, возможно, он просто чувствует вас. В прямом смысле.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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