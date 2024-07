Elden Ring снова лидирует в чарте продаж Steam: топ-10 игровых хитов сезона

Видеоигры

Если исключить три популярнейших игры всех времён и The First Descendant, то Elden Ring уже несколько недель подряд уверенно лидирует в чарте продаж Steam.

Фото: Openverse by finalbossproject, PDM

Однако в этот раз дополнение "Тень Древа Эрд" не попало в топ-10. Зато на второй и третьей позициях разместились игры серии Call of Duty: стартовал пятый сезон в Modern Warfare III с боевым пропуском "Черный сектор". Новинки недели включают Earth Defense Force 6 и предзаказы Black Myth: Wukong, которые также остаются в чарте.

На текущий момент в топ-10 Steam находятся следующие игры:

1. Steam Deck

2. Elden Ring

3. Call of Duty

4. Earth Defense Force 6

5. No Man's Sky

6. Dead by Daylight

7. Chained Together

8. Call of Duty: Modern Warfare III — BlackCell (Season 5)

9. Black Myth: Wukong

10. Red Dead Redemption 2