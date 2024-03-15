Польский киберспортсмен покинет состав Team Secret по CS2

Игрок innocent уйдет из Team Secret по CS2

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Польский киберспортсмен Павел innocent Мосек уйдет из коллектива Team Secret по CS2. Об этом сообщил инсайдер harumi в своем Telegram-канале. Пока нет официальной информации об уходе геймера.

Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам инсайдера, Мосек собирается в микс Rebels, где заменит sNx. Кто же будет на его месте — не говорится.

Team Secret по CS2 образовался в январе 2024 года. За два с половиной месяца игроки клуба посостязались в нескольких квалификациях, например, в отборах на RMR к PGL Major Copenhagen 2024. Клуб не смог победить и пройти ни на один крупный турнир.