Польский киберспортсмен покинет состав Team Secret по CS2

Польский киберспортсмен Павел innocent Мосек уйдет из коллектива Team Secret по CS2. Об этом сообщил инсайдер harumi в своем Telegram-канале. Пока нет официальной информации об уходе геймера.
По словам инсайдера, Мосек собирается в микс Rebels, где заменит sNx. Кто же будет на его месте — не говорится.
Team Secret по CS2 образовался в январе 2024 года. За два с половиной месяца игроки клуба посостязались в нескольких квалификациях, например, в отборах на RMR к PGL Major Copenhagen 2024. Клуб не смог победить и пройти ни на один крупный турнир.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.