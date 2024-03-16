Патч для Metal Gear Solid Master Collection, выпущенный Konami, столкнулся с трудностями: его функционал неактивен

Metal Gear Solid Master Collection: обновление управления не принесло ожидаемых изменений

1:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Патч 1.5.0 для Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 должен был исправить серьезную проблему с управлением, которая приводила к ограниченности поворотов героя. Однако сообщения от игроков свидетельствуют о том, что обновление не принесло никаких изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by The Conmunity - Pop Culture Geek from Los Angeles is licensed under CC BY 2.0

Сборник Master Collection, включающий Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, предполагалось адаптировать для современных устройств. Однако разработчики лишь перенесли старое управление с D-pad без изменений. Поворот левого джойстика должен был обеспечивать 360-градусный поворот персонажа, но, согласно отзывам, он всё так же ограничивается восьмью направлениями, как и ранее.

Спустя шесть месяцев Konami выпустила патч, чтобы устранить эту проблему, однако отзывы пользователей в Steam указывают на то, что ничего не изменилось.

Компания Konami уже отреагировала на проблему с патчем, рекомендуя игрокам обновить шаблоны Steam Input.

На текущий момент у сборника в Steam отмечено всего 51 процент положительных отзывов.