Патч для Metal Gear Solid Master Collection, выпущенный Konami, столкнулся с трудностями: его функционал неактивен

Патч 1.5.0 для Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 должен был исправить серьезную проблему с управлением, которая приводила к ограниченности поворотов героя. Однако сообщения от игроков свидетельствуют о том, что обновление не принесло никаких изменений.

Фото: commons.wikimedia.org by The Conmunity - Pop Culture Geek from Los Angeles is licensed under CC BY 2.0