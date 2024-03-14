Пользователям представили Джанет Кейдж из Mortal Kombat 1

Разработчики Mortal Kombat 1 показали женскую версию персонажа Джонни Кейджа

0:47 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Авторы игры Mortal Kombat 1 показали пользователям, как бы выглядел персонаж Джонни Кейдж, если бы был женщиной. Разработчики создали героя Джанет Кейдж. Об этом сообщили в соцсетях авторов файтинга.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Джанет Кейдж — это женская версия Джонни Кейджа из альтернативной вселенной. Персонажа можно будет увидеть в игре уже 27 марта. Изначально Джанет Кейдж будет доступна владельцам дополнения Kombat Pack.

Релиз Mortal Kombat 1 вышел 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на Nintendo Switch. На Metacritic файтинг получил "забавные отзывы" от пользователей — 7 баллов из 10. Критики же оценили игру на 83/100.