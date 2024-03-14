Ceb: "Spirit — одна из лучших команд всех времен"

Игрок OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс назвал достижения клуба Team Spirit. Еще французский геймер сравнил успехи своей команды и ростера из Восточной Европы, пишет портал Escorenews.
"Spirit — одна из лучших команд всех времен, и я ее бесконечно уважаю. Я ее большой фанат. У меня появляется мотивация каждый раз, когда я смотрю на нее", — заявил Дебс.
Напомним, что Team Spirit взяла золото на The International 2021 и The International 2023. OG же победила на The International 2018 и The International 2019. Эти команды — единственные двукратные чемпионы главного турнира от Valve.
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