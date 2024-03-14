Crocs подписал партнерское соглашение с составом 100 Thieves по League of Legend

Компания Crocs будет спонсировать коллектив 100 Thieves по League of Legend.
Напомним, что недавно игрока команды оштрафовали на $5 тысяч за то, что он вышел на сцену в тапочках, то есть нарушил дресс-код. Этот штраф выплатит обувной производитель.
Финансовые детали и срок сделки неизвестны, сообщили в соцсети клуба. Договоренность Crocs и 100 Thieves появилась после произошедшего случая во время шестой недели LCS Spring 2024. Тогда участник команды Раян Sniper Чоура был оштрафован за то, что вышел на сцену в тапочках — правилами запрещено использовать обувь с открытыми носками. На следующий матч вся команда пришла в тапках от Crocs, у которых носки закрыты. Таким образом геймеры поддержали члена состава.
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