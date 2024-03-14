Crocs подписал партнерское соглашение с составом 100 Thieves по League of Legend

Компания Crocs стала спонсором 100 Thieves — она оплатит штраф игрок за выход на сцену в тапочках

0:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Crocs будет спонсировать коллектив 100 Thieves по League of Legend.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Напомним, что недавно игрока команды оштрафовали на $5 тысяч за то, что он вышел на сцену в тапочках, то есть нарушил дресс-код. Этот штраф выплатит обувной производитель.

Финансовые детали и срок сделки неизвестны, сообщили в соцсети клуба. Договоренность Crocs и 100 Thieves появилась после произошедшего случая во время шестой недели LCS Spring 2024. Тогда участник команды Раян Sniper Чоура был оштрафован за то, что вышел на сцену в тапочках — правилами запрещено использовать обувь с открытыми носками. На следующий матч вся команда пришла в тапках от Crocs, у которых носки закрыты. Таким образом геймеры поддержали члена состава.