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Crocs подписал партнерское соглашение с составом 100 Thieves по League of Legend

Компания Crocs стала спонсором 100 Thieves — она оплатит штраф игрок за выход на сцену в тапочках

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Видеоигры

Компания Crocs будет спонсировать коллектив 100 Thieves по League of Legend.

Компания Crocs стала спонсором 100 Thieves — она оплатит штраф игрок за выход на сцену в тапочках
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography from USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Напомним, что недавно игрока команды оштрафовали на $5 тысяч за то, что он вышел на сцену в тапочках, то есть нарушил дресс-код. Этот штраф выплатит обувной производитель.

Финансовые детали и срок сделки неизвестны, сообщили в соцсети клуба. Договоренность Crocs и 100 Thieves появилась после произошедшего случая во время шестой недели LCS Spring 2024. Тогда участник команды Раян Sniper Чоура был оштрафован за то, что вышел на сцену в тапочках — правилами запрещено использовать обувь с открытыми носками. На следующий матч вся команда пришла в тапках от Crocs, у которых носки закрыты. Таким образом геймеры поддержали члена состава.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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