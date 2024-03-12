Классика от Питера Макконнелла: вышел саундтрек к Hearthstone

Music from the Tavern: Blizzard выпустили альбом с музыкой из Hearthstone

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Сегодня, в 10-летний юбилей Hearthstone, Blizzard выпустили на всех стриминговых сервисах первый альбом с оригинальным саундтреком из игры - "Hearthstone: Music from the Tavern - Anniversary Picks".

Фото: youtube.com by Blizzard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Саундтрек к Hearthstone написан композитором Питером Макконнеллом (Monkey Island, Indiana Jones, Star Wars, Grim Fandango, Psychonauts 2), основной задачей которого было создать атмосферу средневековой таверны. Макконнелл решил написать звуковое оформление с использованием элементов кельтской музыки и блюз-рока, "как будто бы ZZ Top играли в реалиях Средних веков".

В течение года Blizzard обещают еще два дополнительных альбома.

Hearthstone, коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft, была разработана компанией Blizzard Entertainment в 2014 году, и в настоящее время является одной из ведущих киберспортивных дисциплин.

Hearthstone: Music from the Tavern - Anniversary Picks | Original Soundtrack