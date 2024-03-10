Red Barrels раскрыли статистику в The Outlast Trials за период раннего доступа

Разработчики The Outlast Trials рассказали о статистике игры за период ее раннего доступа

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Разработчики The Outlast Trials раскрыли статистику кооперативного хоррора за период раннего доступа, который совсем недавно вышел на консолях и ПК. В режиме "ночного видения" игроки пробыли более 150 тысяч дней, а на игру в "прятки" от монстров ушло более 45 тысяч дней.

Фото: wikimedia.org by Red Barrels is licensed under Общественное достояние (Public Domain)

Среди самых популярных предметов оказались "маленькая батарея" и "бутылка", с помощью которых пользователи смогли спасти более 200 тысяч "подопытных". Однако более 5 миллионов из них стали жертвами антагонистов.

Общее количество смертей в игре превысило 29,2 миллиона, но более 407 тысяч испытуемых смогли переродиться, а также было найдено около 13 миллионов документов.

Разработчики поздравили пользователей с достижениями и успехами первой недели после официального релиза, обещая достичь "новых высот" с игроками. В игре поддерживается кооператив на четверых, где игроки в роли пациентов пытаются сбежать из медицинского учреждения, пока их преследуют монстры и другие опасности.

The Outlast Trials доступна на PC, PlayStation и Xbox, а с момента релиза в раннем доступе было продано более 1,6 миллиона копий хоррора. Общие продажи серии Outlast уже превысили 37 миллионов копий.