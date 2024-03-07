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Twitch готовит обновление для приложения на мобильных телефонах

Стриминговая платформа Twitch выпустит обновление для мобильного приложения

0:48
Видеоигры

Представители компании-разработчика стриминговой платформы Twitch сообщили, что обновят мобильное приложение. Последнее обновление выходило пять лет назад.

Стриминговая платформа Twitch выпустит обновление для мобильного приложения
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert gilleslambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компания во время прямой трансляции сообщила, что кроме изменений дизайна планирует добавить две новые опции. Пользователи приложения смогут открывать вкладки Stories и Discovery. На платформе также станет проще алгоритм приобретения подписок и старта разных активностей. В обновленном приложении будет легче создавать видео во время стримов.

Новую версию приложения запланировали выпустить в течение текущего года. Напомним, что недавно на платформе вновь появилась возможность покупать подписки в России, но стримерам из РФ стали отказывать в оформлении партнерской программы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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