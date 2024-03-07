Twitch готовит обновление для приложения на мобильных телефонах

Представители компании-разработчика стриминговой платформы Twitch сообщили, что обновят мобильное приложение. Последнее обновление выходило пять лет назад.
Компания во время прямой трансляции сообщила, что кроме изменений дизайна планирует добавить две новые опции. Пользователи приложения смогут открывать вкладки Stories и Discovery. На платформе также станет проще алгоритм приобретения подписок и старта разных активностей. В обновленном приложении будет легче создавать видео во время стримов.
Новую версию приложения запланировали выпустить в течение текущего года. Напомним, что недавно на платформе вновь появилась возможность покупать подписки в России, но стримерам из РФ стали отказывать в оформлении партнерской программы.
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