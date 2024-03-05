Теперь в Steam появилась возможность скрывать игры от друзей

Valve рассказала о новой версии клиента Steam. В нее внесли существенные изменения.
Авторы переработали корзину — сейчас игроки могут купить подарки одним заказом сразу нескольким друзьям, в том числе конфиденциально.
В новой версии корзина мультиплатформенная, что означает синхронизированность товаров абсолютно на всех устройствах, где пользователь находится в своем аккаунте. Кроме того, важным нововведением стало то, что теперь в Steam от своих друзей можно скрыть купленные игры. С помощью новой функции можно оставить большую часть библиотеки видимой для друзей, а также скрыть информацию о некоторых играх.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.