Теперь в Steam появилась возможность скрывать игры от друзей

Valve представила новую версию клиента Steam

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Valve рассказала о новой версии клиента Steam. В нее внесли существенные изменения.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Авторы переработали корзину — сейчас игроки могут купить подарки одним заказом сразу нескольким друзьям, в том числе конфиденциально.

В новой версии корзина мультиплатформенная, что означает синхронизированность товаров абсолютно на всех устройствах, где пользователь находится в своем аккаунте. Кроме того, важным нововведением стало то, что теперь в Steam от своих друзей можно скрыть купленные игры. С помощью новой функции можно оставить большую часть библиотеки видимой для друзей, а также скрыть информацию о некоторых играх.