После выхода Helldivers 2 геймдиректор Arrowhead высказал мнение о соперничестве в игровой индустрии

Helldivers 2: ответ Arrowhead на сравнение с Halo

1:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Кооперативный шутер Helldivers 2 завоевал огромный успех, разошедшись тиражом свыше трёх миллионов копий. Некоторые игроки не удерживаются от сравнения этой новинки о космических десантниках с играми из серии Halo, включая Halo 3: ODST. Однако геймдиректор компании Arrowhead, разработавшей новинку, Нил Дракманн призывает не втягиваться в эту игру сравнений.

Разработчики считают, что миру нужно "меньше соперничества". Игроки могут наслаждаться как Helldivers, так и Halo, получая удовольствие от обеих серий. Такой подход не удивителен, особенно учитывая отказ от добавления PvP-режимов для уменьшения токсичности в сообществе фанатов.

Однако геймдиректор признаёт, что в игровой индустрии есть место для дружественного соперничества. Это касается и бизнеса, но монополия или безжалостная конкуренция с другими не делают мир лучше. Следует отметить, что Arrowhead придерживается довольно гуманных принципов, включая право разработчиков на монетизацию своих игр.