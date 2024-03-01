Сложная "Череда испытаний" ждёт игроков Diablo 4 уже с 5 марта

Разработчики Diablo 4 запустят "Череду испытаний" 5 марта

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На следующей неделе, 5 марта, игрокам Diablo 4 будет представлено кое-что новенькое, и называется оно "Череда испытаний". Это уникальное подземелье с ограниченным временем прохождения, где предстоит сражаться за высокие места в рейтинге друг с другом.

Фото: flickr.com by Pikawil is licensed under Commons, the free media repository

Новость о "Череде испытаний" была объявлена в прямой трансляции, где студия Blizzard также сообщила о готовящемся обновлении для Season of the Construct с изменениями в балансе.

"Череда испытаний" будет меняться каждую неделю и предназначена она для опытных игроков. Лучшие участники будут определены по количеству собранных доказательств силы за 8 минут. Для этого придется сразиться с монстрами и открывать сундуки. Решение, как эффективнее победить врагов, зависит от опыта и умений участника.

"Череда испытаний" будет завершаться каждую неделю во вторник в 19:00 по Москве (08:00 по PST), а новый режим откроется в 21:15 (10:15 PST).

Diablo 4 Official Cinematic Release Date Trailer