Need for Speed по-русски: в России появился аналог популярной игры-автосимулятора

Российские разработчики представили демо-версию автосимулятора гонок, похожего на культовый Need for Speed, но с возможностью запуска игры даже на бюджетных компьютерах. Новая игра уже вызвала интерес и разделила геймеров на два лагеря: тех, кто оценил новый проект, и тех, кто считает, что нестандартная графика может оттолкнуть от игры заядлых фанатов гонок.
Создатели проекта из ДГТУ гордятся тем, что их игра объединяет элементы симулятора гонок и даже строительства, где игроки могут не только соревноваться в заездах, но и создавать собственные трассы для гонок. Главная особенность новинки — это возможность работать на маломощных устройствах, что делает игру доступной для всех желающих.
В игре геймеры могут организовать гонки в командном режиме, где победа в заездах позволит улучшать автомобили и повышать скиллы гонщика.
Пока что пользователи смогут насладиться игрой только в демо-версии, полноценный релиз запланирован только через два года. Игра обещает оставить свой след в мире гейминга и привлечь широкую аудиторию от подростков до взрослых игроков.
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