Need for Speed по-русски: в России появился аналог популярной игры-автосимулятора

Российские разработчики создали аналог гоночной игры Need for Speed

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Российские разработчики представили демо-версию автосимулятора гонок, похожего на культовый Need for Speed, но с возможностью запуска игры даже на бюджетных компьютерах. Новая игра уже вызвала интерес и разделила геймеров на два лагеря: тех, кто оценил новый проект, и тех, кто считает, что нестандартная графика может оттолкнуть от игры заядлых фанатов гонок.

Фото: commons.wikimedia.org by FunNavigator is licensed under Commons, the free media repository

Создатели проекта из ДГТУ гордятся тем, что их игра объединяет элементы симулятора гонок и даже строительства, где игроки могут не только соревноваться в заездах, но и создавать собственные трассы для гонок. Главная особенность новинки — это возможность работать на маломощных устройствах, что делает игру доступной для всех желающих.

В игре геймеры могут организовать гонки в командном режиме, где победа в заездах позволит улучшать автомобили и повышать скиллы гонщика.

Пока что пользователи смогут насладиться игрой только в демо-версии, полноценный релиз запланирован только через два года. Игра обещает оставить свой след в мире гейминга и привлечь широкую аудиторию от подростков до взрослых игроков.