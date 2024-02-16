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Helldivers 2 выпустил первый крупный патч за долгое время. Багов должно стать меньше

Разработчики выпустили долгожданный патч для Helldivers 2 и исправили баги с исчезновением наград

0:52
Видеоигры

Разработчики игры-боевика Helldivers 2 запустили долгожданный первый патч. Теперь попавшие награды возвращаются, а вход в игру станет простым.

Разработчики выпустили долгожданный патч для Helldivers 2 и исправили баги с исчезновением наград
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters glenncarstenspeters is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если игрок не сможет зайти в аккаунт, то сразу появится специальное сообщение об этом. Раньше многие геймеры жаловались, что они не могут войти в профиль из-за долгого времени ожидания авторизации. При этом от разработчиков игры инструкции или пояснения об ошибках не прилагались.

Теперь после долгожданного обновления появился таймер отсчёта. Он показывает момент, когда игрок сможет ещё раз попытаться зайти в свой профиль.

Примечательно, что игра вышла совсем недавно (8 февраля) и уже установила рекорд по запуску среди ПК-релизов на геймерской платформе Steam. Количество геймеров в Helldivers 2 в Steam уже составляет 119 040 человек.

HELLDIVERS 2 ПОСЛЕ 60 ЧАСОВ: ПРО ИГРУ, СЛОЖНОСТЬ И ДЕМОКРАТИЮ
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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