Helldivers 2 выпустил первый крупный патч за долгое время. Багов должно стать меньше

Разработчики игры-боевика Helldivers 2 запустили долгожданный первый патч. Теперь попавшие награды возвращаются, а вход в игру станет простым.
Если игрок не сможет зайти в аккаунт, то сразу появится специальное сообщение об этом. Раньше многие геймеры жаловались, что они не могут войти в профиль из-за долгого времени ожидания авторизации. При этом от разработчиков игры инструкции или пояснения об ошибках не прилагались.
Теперь после долгожданного обновления появился таймер отсчёта. Он показывает момент, когда игрок сможет ещё раз попытаться зайти в свой профиль.
Примечательно, что игра вышла совсем недавно (8 февраля) и уже установила рекорд по запуску среди ПК-релизов на геймерской платформе Steam. Количество геймеров в Helldivers 2 в Steam уже составляет 119 040 человек.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...