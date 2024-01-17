NVIDIA создала урезанную версию RTX 3050

В ближайшие недели стартуют продажи урезанной версии видеокарты начального уровня GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти, сообщает VideoCardz.
Для снижения цены новинки NVIDIA сократила объём видеопамяти и её пропускную способность, сократила число ядер CUDA в процессоре. Очевидно, что энергоаппетиты девайса стали благодаря этому куда скромнее, поэтому он будет обходиться пассивным охлаждением.
По сравнению с оригиналом:
Новинка должна выйти в феврале 2024 года по цене 179 долларов.
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