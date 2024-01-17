NVIDIA создала урезанную версию RTX 3050

В бюджетном варианте GeForce RTX 3050 6 Гбайт видеопамяти

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В ближайшие недели стартуют продажи урезанной версии видеокарты начального уровня GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти, сообщает VideoCardz.

Фото: NVidia

Для снижения цены новинки NVIDIA сократила объём видеопамяти и её пропускную способность, сократила число ядер CUDA в процессоре. Очевидно, что энергоаппетиты девайса стали благодаря этому куда скромнее, поэтому он будет обходиться пассивным охлаждением.

По сравнению с оригиналом:

память: 8 → 6 Гбайт;

CUDA: 2560 → 2304 ядер;

частота GPU (Boost): 1777 → 1470 МГц;

шина памяти: 128 → 96 бит;

пропускная способность: 224 → 168 Гбайт/с;

мощность: 130 → 70 Вт.

Новинка должна выйти в феврале 2024 года по цене 179 долларов.