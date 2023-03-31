Следующая часть ведьмачьей саги не будет называться "Ведьмак 4"

2:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичински недавно подтвердил в разговоре с инвесторами, что компания работает с Epic Games над Unreal Engine 5, и в процессе он назвал следующую игру серии "Ведьмак 4".

Ранее CD Projekt Red дали понять, что они официально не анонсировали четвертую часть, и следующая игра франшизы начнет новую сагу, которая также будет состоять из трех игр. В марте 2022 года компания объявила о разработке новой игры, которая, как мы в итоге узнали, называлась Project Polaris. Журналисты сразу же окрестили его "Ведьмак 4", так как он идет после "Ведьмака 3". Однако CD Projekt Red подчеркнули, что они не анонсировали игру с таким названием.

«Это было наше первое подтверждение новой саги во франшизе «Ведьмак», — написал тогда в Твиттере глобальный PR-директор Радек Грабовски. «На данный момент мы не обсуждаем никаких подробностей, касающихся истории, персонажей, механики или деталей истории».

Но это было тогда, а это сейчас. CD Projekt Red впервые официально назвала Polaris The Witcher 4. Заявление было сделано вчера во время финансового отчета компании на конец года в ответ на вопрос о переходе CD Projekt Red на Unreal Engine 5.

«Мы готовимся к переходу на конвейер и инструменты», — сказал генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичински. «Некоторые разработчики все еще изучают технологию, и в то же время есть команды, работающие вместе с Epic над всеми теми аспектами, которые необходимы для наших ролевых игр с открытым миром и сюжетом. И, конечно же, для первого проекта, Polaris, может, это и не замедлит, но и не ускорит процесс».

Вероятно, что без официального названия даже в студии CD Projekt RED игру для удобства называют «Ведьмак 4».

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.