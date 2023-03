Naughty Dog продолжит выпускать игры на ПК

Naughty Dog выпустила ремейк The Last of Us на ПК 28 марта 2023 года. Чтобы отпраздновать выпуск, разработчики опубликовали на своем веб-сайте сообщение, в котором подробно описан процесс создания и поделились своими планами на будущее.

Итак, куда заведет нас следующее приключение разработчиков Naughty Dog? Будьте уверены, игроки PlayStation и ПК, мы уже с нетерпением ждем возможности поделиться чем-то еще, независимо от того, предпочитаете ли вы контроллер DualSense или клавиатуру и мышь. Разработка для обеих платформ позволяет нам использовать уроки, извлеченные из каждой из них, в общий дизайн наших игр. Делиться своими историями и опытом как на PS5, так и на ПК — это то, что Naughty Dog приняло и будет продолжать поддерживать в будущем.

Оптимизация игрового движка для ПК была серьезной проблемой для команды, поскольку оригинальная игра была выпущена на PS. Им пришлось сделать его более гибким и настроить использование графического процессора. Кроме того, команда адаптировала элементы управления для клавиатуры и мыши для некоторых сегментов игрового процесса. Например, когда главному герою нужно очень медленно двигаться мимо врагов.

По словам Naughty Dog, они гордятся обновленной версией экшена, которая «вдохнула новую жизнь» в оригинал 2013 года.

Студия также объявила, что продолжит выпускать свои игры как для ПК, так и для PlayStation, но не предоставила дополнительных подробностей. Остается неясным, какая игра от разработчиков получит порт на ПК следующей. Sony ранее объявила, что будет выпускать свои эксклюзивы на персональных компьютерах. Однако одновременных релизов с PlayStation ожидать не стоит.

В настоящее время Naughty Dog работает над многопользовательским проектом на основе The Last of Us и неанонсированной игры, которая, по словам Нила Дракманна, будет больше похожа на сериал, чем на предыдущие релизы его команды.

