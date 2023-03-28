Resident Evil 4 Remake получает восторженные отзывы и устанавливает рекорды в Steam

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Ремейке Resident Evil 4 смог порадовать геймеров, даже не смотря на технические проблемы. Долгожданное обновление игры 2005 года оправдало ожидания как давних поклонников, так и новых игроков. Проект получил широкое признание на всех публичных платформах и чрезвычайно положительные отзывы в Steam.

Согласно цифровому магазину Steam, обновленная версия Resident Evil 4 теперь является игрой Capcom с самым высоким рейтингом среди пользователей. Всего за четыре дня с момента официального релиза игра собрала более 29 000 положительных отзывов от игроков. В настоящее время игра имеет общий рейтинг 97% на основе 30 000 отзывов пользователей в Steam.

Для сравнения, Resident Evil 2, который также имеет положительный рейтинг 97%, получил не более 20 000 отзывов в первый год выпуска, а рейтинг игры на тот момент составлял 96%.

Игроки называют новый ремейк Resident Evil 4 «лучшим», от Capcom. Они считают, что обновленная версия отлично передает оригинальный сюжет и атмосферу, добавляя необходимый уровень детализации каждому элементу игры. Пиковое количество онлайн-игроков в Steam превысило 110 000, установив рекорд франшизы. Ремейк вышел в ночь на 24 марта, и в тот же день ему удалось установить рекорд франшизы по количеству одновременных игроков в Steam.

Вполне вероятно, что количество игроков RE4 продолжит расти, так как ожидается, что все больше людей будет играть в игру. Ремейк Resident Evil 4 успешно стартовал в Steam и получил исключительно положительные отзывы пользователей.

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