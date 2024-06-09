Всё, что нужно знать о Чехии: культурное наследие, безопасность и уникальные достопримечательности

Чехия для туристов: 6 фактов о красивейшей стране Европы

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чехия по праву считается одной из самых красивых стран Европы, где туристы могут полюбоваться архитектурными шедеврами и замками, возведёнными много веков назад.

Фото: openverse by Jim Linwood is licensed under CC BY 2.0

Во время Второй мировой войны Чехия оказалась в относительно благоприятных условиях, так как страна избежала интенсивных бомбардировок, что позволило сохранить значительную часть её культурного наследия.

Что стоит знать об этой удивительной стране:

Чешский язык, несмотря на принадлежность к славянской группе, достаточно сложен. Некоторые слова имеют последовательность согласных звуков, что затрудняет их произношение для неподготовленных людей. За пределами Чехии чешский язык практически неизвестен.

Если вам хочется ощутить атмосферу средневековых замков, вам непременно стоит посетить Чехию. В стране насчитывается не менее 3000 замков, каждый из которых хранит свою историю.

Чехия славится своим превосходным пивом, которое считается одним из лучших в Европе. История пивоварения в Чехии насчитывает почти тысячу лет.

В Праге на Староместской площади находятся самые старые действующие астрономические часы в мире.

В Седлице расположен уникальный архитектурный памятник — костёл, полностью выполненный из человеческих костей, известный как Костница. Этот мрачный и необычный "материал" привлекает любителей готики со всего мира.

Чехия отличается чрезвычайно низким уровнем преступности и регулярно входит в десятку самых безопасных стран мира.