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Амстердам в борьбе с туристическим наплывом: запрет на новые отели

Амстердам объявил о запрете на строительство новых гостиниц

1:46
Туризм

Амстердам, столица Нидерландов, принимает решительные меры в ответ на проблему избыточного туризма. Власти города объявили о запрете на строительство новых гостиничных комплексов с целью сохранить уникальный характер города и предотвратить излишнюю нагрузку на его инфраструктуру.

Амстердам объявил о запрете на строительство новых гостиниц
Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Целью этого решения является сохранение Амстердама как привлекательного места как для его жителей, так и для гостей. В соответствии с новыми правилами, разрешение на строительство новых отелей будет предоставляться лишь при выполнении определенных критериев. Например, новый отель может быть разрешен только при закрытии другого, обеспечении сохранения общего количества спальных мест и улучшении экологических характеристик нового здания.

Важно отметить, что ограничения на строительство новых гостиниц не затрагивают те проекты, которые уже получили одобрение. Город также активно принимает меры по снижению потока туристов, который ежегодно приезжает в миллионах.

В прошлом году городской совет Амстердама принял ряд мер, чтобы сдержать рост туризма. Это включает запрет на прибытие круизных лайнеров и закрытие круизного терминала. Кроме того, было запрещено употребление марихуаны на публичных улицах красного квартала и прекращены экскурсии, проходящие мимо окон секс-работников. Эти действия осуществляются в рамках инициативы "Амстердамский туризм в балансе", принятой городским советом в 2021 году, которая предусматривает вмешательство властей при достижении числа туристов отметки в 18 миллионов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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