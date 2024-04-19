Новая система онлайн-виз для Шри-Ланки: получите просто и быстро

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Шри-Ланка вводит новую систему электронных виз

Туризм

Шри-Ланка анонсировала введение новой интернет-платформы для получения электронных виз.

Шри-Ланка вводит новую систему электронных виз
Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Согласно информации от Департамента иммиграции и эмиграции, вместо прежнего электронного разрешения на въезд (ETA) теперь туристы должны обращаться за электронной визой (E-Visa) на веб-сайте www. srilankaevisa. lk. По информации от АТОР, все посетители должны заполнить заявку на электронную визу до прибытия в страну.

До 30 апреля граждане России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии, путешествующие в туристических целях, освобождены от платы за E-Visa. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, гражданам указанных стран нужно выбрать вариант однократной 30-дневной электронной визы в онлайн-системе их выдачи. Для них эта виза выдается бесплатно.

Сбор за все виды виз, оформляемых на www. srilankaevisa. lk, составляет 18,5 долларов с человека, к которому добавляется сбор за обработку заявления. Общая сумма составляет около 21,61 доллара или примерно 2 тысячи рублей. Пока неясно, какая будет стоимость туристической E-Visa и визы по прибытии в Шри-Ланку для граждан России с 1 мая 2024 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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