Новая система онлайн-виз для Шри-Ланки: получите просто и быстро

Шри-Ланка анонсировала введение новой интернет-платформы для получения электронных виз.

Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic