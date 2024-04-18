Секреты экономии в Сочи: избегайте дополнительных расходов на отдых

Известны способы избежать лишних трат во время отдыха в Сочи

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

При планировании поездки в Сочи туристы часто делают непредвиденные ошибки, которые увеличивают расходы на отдых. Эксперт по индивидуальному туризму Рузана Анчек поделилась способами избежать дополнительных затрат на курорте.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Одна из распространенных ошибок — недостаточное внимание к географическим особенностям выбранного отеля. Сочи находится на гористом участке, и расстояния до моря могут быть обманчивыми из-за крутых склонов.

"Даже если отель указывает 200 метров до пляжа, на самом деле может потребоваться крутой подъем", — пояснила эксперт.

Из-за этого некоторым туристам приходится тратиться на такси, парковку или бензин. Чтобы избежать лишних расходов, Анчек советует заранее изучать карту местности отеля и уточнять маршрут до пляжа. Кроме того, стоит обратить внимание на даты проведения культурных событий, так как во время фестивалей и праздников цены на проживание и услуги могут значительно возрасти.

Туристам также рекомендуется изучить цены на платные пляжи, так как отдых там может оказаться более выгодным, чем аренда шезлонгов и зонтиков на бесплатных пляжах.

"Не забывайте о посещении местных рынков, — добавила Анчек. — Там часто можно найти приятные цены на продукты, а их качество приятно удивляет".