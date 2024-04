Американец поражен: что американский турист узнал о культурных различиях между США и Россией

Американский турист Эйвери Хоталинг, дизайнер и модельер, который посетил Россию год назад, вернулся в эту страну и был впечатлен красотой местных пляжей и архитектуры. Он также отметил гостеприимство российских людей, которые оказывали ему помощь в различных вопросах.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain