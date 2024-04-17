Американец поражен: что американский турист узнал о культурных различиях между США и Россией

Американец восхитился красотой Приморья и гостеприимством россиян

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский турист Эйвери Хоталинг, дизайнер и модельер, который посетил Россию год назад, вернулся в эту страну и был впечатлен красотой местных пляжей и архитектуры. Он также отметил гостеприимство российских людей, которые оказывали ему помощь в различных вопросах.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain

Хоталинг отметил, что иногда русские могут показаться немного сдержанными, но на самом деле они очень добрые и готовы помочь. Он поделился впечатлениями о знакомстве с женщиной-гидом из Владивостока, которая провела экскурсию по городу, отметив, что это прекрасно — находить друзей в путешествиях. По его мнению, "обычный американец и обычный русский", скорее всего, стремятся улучшить взаимоотношения.

Турист также отметил различия в сервисе между США и Россией. В Америке обычно подают блюда быстрее и могут поторопить посетителей покинуть кафе, в то время как в России можно провести весь вечер за столиком. Он также заметил различия в чаевых: в США обычно добавляют 20-30% к счету, "на чай", тогда как в России это остается на усмотрение клиента.

Хоталинг советует своим друзьям посетить Владивосток, называя его "интернациональным городом". Его планы включают посещение Русского острова, чтобы насладиться местной природой, морем и скалами.