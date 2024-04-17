Безопасные страны для отдыха: топ лучших вариантов

Топ-5 самых безопасных стран для туризма

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед планированием отпуска важно обеспечить безопасность туриста. Ниже представлены страны, где поездка не связана с риском для жизни.

Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Новая Зеландия

Эта страна привлекает путешественников своими потрясающими природными красотами и минимальным количеством опасных насекомых. Тут есть развлечения для всех: от любителей активного отдыха до поклонников фэнтези, например, знаменитый Хоббитон и светящаяся пещера Уэйтомо. Гурманы также найдут здесь много вкусных местных блюд. Единственные неудобства могут возникнуть с получением визы и страховки. Финляндия

Спокойная обстановка и разнообразие развлечений делают Финляндию привлекательным местом для отдыха. С семьей можно посетить город Мумий Троллей или ледяной отель, а также насладиться экотуризмом, горными курортами и городами изо льда. Виза обязательна для поездки. Сингапур

Благодаря нейтральной политике и богатой растительности, Сингапур обеспечивает комфортное пребывание. Здесь можно насладиться тропической природой в Ботаническом саду или отправиться на экстремальные приключения на байдарках. Тем не менее, следует быть готовым к москитам и ядовитым медузам. Исландия

Исландия привлекает уникальными пейзажами, чистым воздухом и экологичной едой. Здесь можно посетить гейзеры, ледники, фьорды и кристальные озёра для дайвинга. Однако необходимо оформить визу. Швейцария

Швейцария славится своими горнолыжными курортами, великолепными пейзажами и разнообразными видами отдыха. Здесь можно погрузиться в историю, посетив заповедники, горные вершины и водные маршруты. Необходимо учесть требования к визе и страховке.

Перед выбором места отдыха важно учитывать не только стоимость и разнообразие развлечений, но и уровень безопасности, советуют эксперты.