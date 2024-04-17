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Инцидент в JFK: грузовик питания столкнулся с Airbus A350, приводя к отмене рейса Virgin Atlantic

Грузовик с продуктами врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс

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Туризм

Грузовой автомобиль службы общественного питания столкнулся с пассажирским самолетом и привел к отмене рейса авиакомпании Virgin Atlantic. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Грузовик с продуктами врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в понедельник, 15 апреля. Грузовик с едой врезался в двигатель Airbus A350 и застрял под ним, что привело к отмене трансатлантического рейса из Нью-Йорка в Лондон.

Представитель авиакомпании сообщил, что на момент аварии на борту самолета не было пассажиров. Компания начала расследование произошедшего инцидента.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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