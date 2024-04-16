Россиянин и два нигерийца в центре скандала: на Пхукете раскрыт кокаиновый бизнес

Россиянина арестовали за торговлю кокаином на Пхукете

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиландская полиция арестовала гражданина России за торговлю наркотиками на острове Пхукет. Эту информацию распространил местный новостной портал The Phuket News.

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По сообщению портала, нарушителем оказался 39-летний мужчина по имени Денис. Его задержали в районе Вичит, после чего доставили в местное отделение полиции. Иностранцу предъявили обвинения в продаже кокаина, но дополнительные подробности случившегося не раскрываются.

В то же время в районе Ката туристическая полиция задержала двух граждан Нигерии по аналогичному обвинению. Дилеров арестовали на парковке отеля, причем одному из них также предъявили обвинение в превышении разрешенного срока пребывания на территории Таиланда.