Россиянин и два нигерийца в центре скандала: на Пхукете раскрыт кокаиновый бизнес

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Россиянина арестовали за торговлю кокаином на Пхукете

0:49
Туризм

Таиландская полиция арестовала гражданина России за торговлю наркотиками на острове Пхукет. Эту информацию распространил местный новостной портал The Phuket News.

Россиянина арестовали за торговлю кокаином на Пхукете
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По сообщению портала, нарушителем оказался 39-летний мужчина по имени Денис. Его задержали в районе Вичит, после чего доставили в местное отделение полиции. Иностранцу предъявили обвинения в продаже кокаина, но дополнительные подробности случившегося не раскрываются.

В то же время в районе Ката туристическая полиция задержала двух граждан Нигерии по аналогичному обвинению. Дилеров арестовали на парковке отеля, причем одному из них также предъявили обвинение в превышении разрешенного срока пребывания на территории Таиланда.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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