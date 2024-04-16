Инцидент в небе: самолет Boeing 737–800 потерял связь перед посадкой

Пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами во время полета

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации от портала AeroInside, самолет израильской авиакомпании El Al потерял связь с диспетчерами во время полета из Тель-Авива в Цюрих на Boeing 737-800. Инцидент произошел 12 апреля, вскоре перед посадкой. На борту находились пассажиры, и, согласно сообщению, экипаж не смог связаться с центром управления воздушным движением через радиостанции.

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В ответ пилоты отключили транспондер — устройство, которое автоматически передает данные о местоположении лайнера на радары диспетчеров. Затем они продолжили полет и успешно совершили посадку безопасно в аэропорту назначения. Никакие повреждения или травмы среди пассажиров и членов экипажа не были зафиксированы.