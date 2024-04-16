Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дивный новый мир Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"
Бастрыкин приказал возбудить дело из-за избиения участника СВО полицейскими
Что говорит состояние покрышек о технических проблемах автомобиля: ключевые признаки
Названы услуги ЖКХ с правом на внеочередное подорожание
Эксперты рассказали, как получить жилье бесплатно
Украине понадобится почти $500 млрд на восстановление
Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Делимся советами что делать, когда пропадает клубника
Русский "Терминатор" устроил гонку на Бали и был задержан
Инцидент в небе: самолет Boeing 737–800 потерял связь перед посадкой

Пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами во время полета

0:50
Туризм

Согласно информации от портала AeroInside, самолет израильской авиакомпании El Al потерял связь с диспетчерами во время полета из Тель-Авива в Цюрих на Boeing 737-800. Инцидент произошел 12 апреля, вскоре перед посадкой. На борту находились пассажиры, и, согласно сообщению, экипаж не смог связаться с центром управления воздушным движением через радиостанции.

Пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами во время полета
Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В ответ пилоты отключили транспондер — устройство, которое автоматически передает данные о местоположении лайнера на радары диспетчеров. Затем они продолжили полет и успешно совершили посадку безопасно в аэропорту назначения. Никакие повреждения или травмы среди пассажиров и членов экипажа не были зафиксированы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
День "плохой во всех смыслах". О чём не договаривают патриоты Украины? Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"
Актёр Никита Кологривый признался, что муж его матери служит в ВСУ: "Я как бы меж огней"
Последние материалы
Адвокат Жорин заявил о неизбежности ответственности за неуплату налогов
Японский огуречный салат: рецепт необычного блюда для любителей "остренького"
Алексей Нилов высказался о сериале "Слово пацана": мне было отвратно
Политолог Коровин о мигрантах: нельзя допускать возникновения анклавов в городах
Проблемы с турбомотором Mazda L3-VDT: что нужно знать владельцам
Диспансерное наблюдение в ОМС: ключевые аспекты и преимущества
Эффективно ли применение тейпирования для борьбы с морщинами и отеками
Собчак ответила на слухи о своей беременности
Глава Роскосмоса Борисов: "Амур-СПГ" сможет запускаться повторно от 50 до 100 раз
Хозяйкам подсказали способ отмыть ванну до блеска без агрессивной химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников