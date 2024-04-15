Британские Туристы против: как новое правило Испании угрожает туристическому потоку

Туристы возмутились новым правилам о прожиточном минимуме в Испании

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно одна из самых популярных среди европейских туристов стран, Испания, внесла изменения в правила посещения, требуя от всех желающих посетить ее иметь минимальный бюджет на проживание в размере 113 евро в день (примерно 11 тысяч рублей). Эта мера была введена с целью борьбы с нищетой и безработицей в стране.

Фото: www.flickr.com by Хорхе Ласк из Австралии is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Британские туристы, часто посещающие Испанию, выразили свое недовольство новым правилом. Они считают его несправедливым и неприемлемым, так как многие из них ограничены в финансовых возможностях и не могут позволить себе такой уровень затрат. Кроме того, они опасаются, что такое правило может привести к уходу туристов в другие страны Средиземноморья, где условия проживания более доступные.

Несмотря на протесты британских туристов, испанские власти остаются на своих позициях и продолжают действовать в соответствии с новым правилом. Многие местные жители поддерживают этот шаг, считая туризм одним из ключевых источников дохода для экономики страны. Тем не менее, некоторые эксперты опасаются, что подобная инициатива может привести к снижению числа туристов и негативно сказаться на экономическом развитии Испании.