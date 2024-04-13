Уютные капсулы для сна: новое слово в железнодорожном отдыхе Москвы

На Курском вокзале появятся капсулы для сна

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Москве и других крупных городах России планируется расширение зон отдыха на железнодорожных станциях. Согласно официальной информации, к концу июня текущего года на Курском вокзале будут установлены специальные капсулы для сна. Эту новость огласили представители Российских железных дорог.

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По данным Агентства городских новостей "Москва", подобные зоны отдыха уже функционируют на нескольких столичных транспортных узлах, таких как Ярославский, Казанский и Восточный вокзалы. Пассажирам, которые воспользуются капсулами, предоставляется уютное пространство с USB-розеткой для зарядки электронных устройств, шумоизоляционными жалюзи и даже местом для хранения багажа. Каждый гость также получает новое постельное белье, включенное в стоимость. Бронирование доступно в любое удобное время.

По информации представителей РЖД, аналогичные зоны отдыха будут также установлены в Челябинске, Омске и Красноярске. С момента установки капсул для сна их бронировали уже более 29,3 тысяч раз. Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуются Ярославский, Казанский и Восточный вокзалы.