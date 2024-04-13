Уютные капсулы для сна: новое слово в железнодорожном отдыхе Москвы

В Москве и других крупных городах России планируется расширение зон отдыха на железнодорожных станциях. Согласно официальной информации, к концу июня текущего года на Курском вокзале будут установлены специальные капсулы для сна. Эту новость огласили представители Российских железных дорог.
По данным Агентства городских новостей "Москва", подобные зоны отдыха уже функционируют на нескольких столичных транспортных узлах, таких как Ярославский, Казанский и Восточный вокзалы. Пассажирам, которые воспользуются капсулами, предоставляется уютное пространство с USB-розеткой для зарядки электронных устройств, шумоизоляционными жалюзи и даже местом для хранения багажа. Каждый гость также получает новое постельное белье, включенное в стоимость. Бронирование доступно в любое удобное время.
По информации представителей РЖД, аналогичные зоны отдыха будут также установлены в Челябинске, Омске и Красноярске. С момента установки капсул для сна их бронировали уже более 29,3 тысяч раз. Наибольшей популярностью среди пассажиров пользуются Ярославский, Казанский и Восточный вокзалы.
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