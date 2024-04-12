Контрабанда или подарки? Туристка из России задержана с драгоценностями на границе

В Турции приобретенные ценности стоимостью 1,5 миллиона рублей оказались предметом интереса таможенников в Грозном.
Женщина, прибывшая из Стамбула, была остановлена в аэропорту по пути через зеленый коридор. В ее багаже были обнаружены 24 браслета и 6 цепочек из золота, которые не были задекларированы при въезде. Она утверждала, что приобрела их в качестве подарков для своих родственников на турецком рынке, но не представила никаких документов на покупку.
Экспертиза показала, что украшения были изготовлены из золота 585 пробы, некоторые с фианитовыми вставками, а не из подделки. В результате женщину подозревают в контрабанде, и в отношении нее возбуждено уголовное дело.
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