Контрабанда или подарки? Туристка из России задержана с драгоценностями на границе

Россиянку поймали с "подарками" из Турции и возбудили уголовное дело

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции приобретенные ценности стоимостью 1,5 миллиона рублей оказались предметом интереса таможенников в Грозном.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Женщина, прибывшая из Стамбула, была остановлена в аэропорту по пути через зеленый коридор. В ее багаже были обнаружены 24 браслета и 6 цепочек из золота, которые не были задекларированы при въезде. Она утверждала, что приобрела их в качестве подарков для своих родственников на турецком рынке, но не представила никаких документов на покупку.

Экспертиза показала, что украшения были изготовлены из золота 585 пробы, некоторые с фианитовыми вставками, а не из подделки. В результате женщину подозревают в контрабанде, и в отношении нее возбуждено уголовное дело.