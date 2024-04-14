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1300 лет гостеприимства: удивительная история отеля "Нисияма Онсен Кейункан" в Японии

Где находится самый старый отель мира?

1:03
Туризм

В Японии прославился отель, который функционирует уже более 1300 лет под названием "Нисияма Онсен Кейункан". Расположенный в окрестностях горы Акаиси, этот уникальный объект находится в японском поселке Хаякава, в префектуре Яманаси.

Где находится самый старый отель мира?
Фото: commons.wikimedia.org by Boltor is licensed under CC BY-SA 4.0

История этого отеля, ставшего самым старым в мире, тесно связана с японским туризмом, особенно с горячими источниками. Именно вблизи одного из таких источников был возведен "Нисияма Онсен Кейункан".

Отель был основан Махитой Фудзивара и начал свою деятельность в 705 году как место временного пребывания для приезжих. Интересно отметить, что за все это время управление отелем передавалось только в пределах одного рода.

За 13 веков своего существования в отеле был проведен лишь один ремонт, который состоялся в конце XX века. Этот факт зафиксирован в книге рекордов Гиннесса в 2011 году, когда "Нисияма Онсен Кейункан" был признан самым старым отелем на планете.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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