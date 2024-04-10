Электронные визы и слабый рубль: какие факторы делают Россию привлекательной для туристов

Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава туроператора "Интурист", Александр Мусихин, заявил в интервью АТОР, что российский рынок въездного туризма постепенно приходит в себя благодаря трем основным факторам.

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Первым фактором, по его словам, являются привлекательные цены. Эксперт отметил, что благодаря слабому рублю Россия стала более доступной для путешественников из других стран.

Во-вторых, начиная с августа 2023 года, иностранцам стало гораздо проще получать визы в Россию. В прошлом году были введены электронные визы, что снизило отказы в их выдаче и сделало процесс в три раза дешевле.

Третий фактор, подчеркнул глава "Интуриста", заключается в сохранении запрета на групповые поездки граждан Китая во многие страны мира. В настоящее время из европейских направлений эти поездки разрешены только в Россию, Венгрию и Швейцарию.

Мусихин также поделился прогнозом на 2024 год, ожидая увеличения иностранного туристического потока в 3-4 раза по сравнению с 2023 годом.