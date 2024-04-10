Грозный становится ближе: регулярные рейсы из Баку с AZAL для комфортного путешествия

С 8 мая национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начнет выполнять регулярные рейсы из Баку в еще один город России — Грозный. Полеты между Баку и Грозным будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям, как сообщает пресс-служба перевозчика.
"Грозный привлекает путешественников своим богатым культурным наследием. Открытие нового рейса укрепит связи между двумя городами, предоставляя пассажирам новые возможности для путешествий и деловых поездок", отмечается в сообщении.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.