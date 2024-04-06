Новый формат самостоятельной классификации для гостиниц без звезд: что изменится с сентября

Отелям без звезд предложили самостоятельно проходить процесс классификации

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росаккредитация собирается внедрить новый подход к классификации отелей категории "без звезд" с сентября. Недавно получивший полномочия в этой области, орган предлагает заменить привычную процедуру, проводимую специалистами аккредитованной организации, на самооценку с последующей модерацией федеральной службы.

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Отельерам предоставляется возможность использовать мобильное приложение "Мобильный инспектор". Путем использования камеры смартфона им нужно будет доказать соответствие своего объекта размещения 60 критериям. Геопозиционирование по GPS-координатам должно подтвердить местонахождение объекта во время съемки. По данным из магазина приложений, программа, разработанная Минцифры, уже используется около полутора лет, что гарантирует ее готовность к использованию в гостиничном бизнесе.

После прохождения всех проверочных этапов данные будут отправлены на проверку сотрудникам Росаккредитации для подтверждения соответствия заявленным требованиям. После этого объект будет включен в реестр и сможет начать свою деятельность как гостиница без звезд, как объяснили в ведомстве.

Согласно данным Росаккредитации, в настоящее время на рынке более половины объектов не имеют звездной классификации. Планируется распространить этот подход и на санаторно-курортные учреждения, а также на кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы, которые в настоящее время не обязаны проходить классификацию. Они также предлагаются для включения в реестр на основе самооценки.

Наталья Петровская, сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья, высказывает свои опасения относительно этой инициативы. Она отмечает, что, хотя это упрощение может быть положительным, поскольку позволяет неклассифицированным объектам войти в правовое поле размещения, оно также может увеличить число нарушений. Петровская предупреждает, что некоторые объекты уже сейчас получают классификацию, несмотря на то, что не соответствуют требованиям, и введение самооценки может дать недобросовестным отельерам больше свободы для манипуляций.